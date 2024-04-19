В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник

Руководители «Манчестер Сити» всё меньше верят в то, что Хосеп Гвардиола продлит контракт с клубом. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Гвардиола ещё не озвучивал боссам свою позицию по будущему, но есть ощущение, что летом 2025 года он покинет клуб и возьмёт передышку. Учитывая возможный уход специалиста, в «Манчестер Сити» уже сейчас спокойно готовятся к возможным переменам. В клубе хотят, чтобы смена тренера прошла как можно более плавно, поэтому подыскивают того, кто будет похож на Гвардиолу и в игровом стиле, и в других моментах.

В качестве преемника для Гвардиолы в «Манчестер Сити» определили Мичела. Сейчас этот специалист показывает отличные результаты у руля «Жироны» - команда занимает третье место в Ла Лиге.

Важно отметить, что «Манчестер Сити» и «Жирона» имеют общего владельца – City Football Group.