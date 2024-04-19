Гласнер: «Победа над «Ливерпулем» не поможет нам обыграть «Вест Хэм»

Наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер на пресс-конференции получил вопрос о гостевой победе над «Ливерпулем», добытой в прошлом туре.

«Я не хочу слишком много говорить об игре с «Ливерпулем», потому что она давно закончилась. Это было неделю назад, и это была отличная победа, но она не поможет нам обыграть «Вест Хэм». Важно только то, что мы будем делать на поле в следующем матче.

Мы должны ориентироваться на то выступление, но нельзя каждый раз говорить: «Да, мы хотим сыграть так, как сыграли против «Ливерпуля». Наши соперники могут играть по-разному», - сказал Гласнер журналистам.