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Гласнер: «Победа над «Ливерпулем» не поможет нам обыграть «Вест Хэм»

19 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
1 2.12 X 3.60 2 3.30
21.04 17:00

Наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер на пресс-конференции получил вопрос о гостевой победе над «Ливерпулем», добытой в прошлом туре.

«Я не хочу слишком много говорить об игре с «Ливерпулем», потому что она давно закончилась. Это было неделю назад, и это была отличная победа, но она не поможет нам обыграть «Вест Хэм». Важно только то, что мы будем делать на поле в следующем матче.

Мы должны ориентироваться на то выступление, но нельзя каждый раз говорить: «Да, мы хотим сыграть так, как сыграли против «Ливерпуля». Наши соперники могут играть по-разному», - сказал Гласнер журналистам.  

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ВЕСТ ХЭМ
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