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Гласнер вспомнил, как противостоял «Вест Хэму» в Лиге Европы

19 Апреля 2024 • 17:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
1 2.12 X 3.60 2 3.30
21.04 17:00

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о «Вест Хэме» перед дерби. В 2022 году Гласнер играл против этой команды в полуфинале Лиги Европы как тренер «Айнтрахта».

«Мойес великолепен. В этом сезоне они дошли до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне они выиграли Лигу конференций. А в позапрошлом сезоне они дошли до полуфинала Лиги Европы. Я не знаю их точные итоговые места в АПЛ в последние годы, но это очень хорошая команда с очень опытным тренером.

В 2022 году у моего «Айнтрахта» были две очень тяжёлые игры против них. Мы выиграли обе, поэтому у меня остались хорошие воспоминания. Но это было два года назад, и это была другая команда», - сказал Гласнер на пресс-конференции.

Напомним, что именно «Айнтрахт» Гласнера выиграл Лигу Европы в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Кристал Пэлас Оливер Гласнер ещё теги

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ВЕСТ ХЭМ
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