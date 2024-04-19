Клопп: «Мы можем выиграть все оставшиеся матчи АПЛ»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий перед матчем против «Фулхэма». Немецкий специалист верит в том, что его команда сможет выиграть все шесть оставшихся игр чемпионата.

«У меня не так много качеств, но я всегда честен. Если я не чувствую себя хорошо, это сразу видно. Но я чувствую себя прекрасно. То, где мы находимся, - это фантастика. Мы по-прежнему можем провести выдающийся сезон.

Я не говорю своим футболистам того, во что не верю. Я убеждён, что мы можем выиграть каждый из оставшихся матчей. Но, конечно, нам нужно думать только о ближайшей игре», - сказал Клопп журналистам.

«Ливерпуль» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Манчестер Сити» на два очка.

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