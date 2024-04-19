Артета прокомментировал отмену переигровок в Кубке Англии

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение отменить переигровки на всех стадиях Кубка Англии со следующего сезона.

«Я понимаю каждую точку зрения в этом вопросе. Но моя цель – защитить своих футболистов. Когда я смотрю на то количество матчей и игровых минут, которые они провели за последние два сезона, то думаю, что это не здорово. Так что где-то нам нужно сокращать этот календарь. Это не обязательно должен быть Кубок Англии, но это нужно сделать», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Вулверхэмптона» на выезде.