Артета: «Если выиграем, станем лидерами АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед субботним матчем Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». В среду, как известно, «канониры» проиграли «Баварии» и вылетели из Лиги чемпионов.

«Это был лучший опыт. Теперь я полностью сосредоточен на следующих матчах. Сейчас мы отстаём от «Манчестер Сити» и приложим все усилия. Если мы выиграем в субботу, то станем лидером лиги», - сказал Артета журналистам.

Отметим, что «Манчестер Сити», от которого «Арсенал» отстаёт на два очка, на выходных не будет играть в Премьер-лиге из-за участия в полуфинале Кубка Англии.