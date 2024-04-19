Марку Силва высказался о матчах против «Ливерпуля»

В воскресенье в Английской премьер-лиге «Фулхэм» примет «Ливерпуль». Это будет четвёртая очная игра между командами в этом сезоне – ранее они провели два матча в полуфинале Кубка лиги. Комментарий по поводу встреч с «красными» дал рулевой «дачников» Марку Силва.

«Это были очень, очень хорошие игры. Возможно, некоторые были слишком открытыми, чтобы тренер мог ими наслаждаться. Но да, это было эмоционально, напряжённо и местами драматично.

В Кубке лиги мы хотели усложнить жизнь «Ливерпулю». Будем надеяться, что в воскресенье сможем добиться лучшего результата, чем в прошлых играх против них», - сказал Силва на пресс-конференции.

Результаты игр сезона 2023/2024 между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» приводим ниже.

«Ливерпуль» - «Фулхэм» 4:3 (АПЛ);

«Ливерпуль» - «Фулхэм» 2:1 (КЛ);

«Фулхэм» - «Ливерпуль» 1:1 (КЛ).