Артета дал комментарий о состоянии Тимбера

Прошлым летом в «Арсенал» перешёл защитник Юррьен Тимбер. Поучаствовав всего в двух матчах «канониров», нидерландец получил серьёзную травму колена. Комментарий по поводу состояния Тимбера дал рулевой лондонской команды Микель Артета.

«Против «Вулверхэмптона» он не сыграет, ещё слишком рано. Пока он продолжит играть за команду до 23 лет. Тимбер хорошо выглядел на тренировках. Ему нужно сделать следующий шаг и обрести уверенность в действиях. Остальные игроки в порядке», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» пройдёт в субботу, 20 апреля.