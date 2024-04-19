Клопп: «Ты можешь хорошо подготовиться, но всегда есть и соперник»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий о предстоящем гостевом матче Премьер-лиги против «Фулхэма».

«Бывало, что мы должны были победить, но не побеждали. Важно справляться с такими ситуациями. Мы найдём способ быть позитивными и видеть возможности. Но нам придётся играть против соперника. В этом и есть проблема футбола – ты можешь хорошо подготовиться, но всегда есть и соперник. Мы упростили задачу соперникам в последних трёх матчах. Теперь хотим это изменить», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч между «Фулхэмом» и «Ливерпулем» пройдёт в воскресенье, 21 апреля.