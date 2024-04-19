Клопп после вылета из Лиги Европы высказался о гонке за титул АПЛ

«Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы, уступив в четвертьфинале «Аталанте» (1:3 по сумме двух встреч). Теперь мерсисайдцы сосредоточатся на борьбе за титул Премьер-лиги. Прямо сейчас они отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

Комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул дал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Судьба титула не в наших руках. «Манчестер Сити» может выиграть все оставшиеся матчи – они уже делали это. Но у них также будут игры с серьёзными соперниками. Мы не думаем о «Манчестер Сити». Нам просто нужно постараться снова вернуться к победам. Я уверен, что мы можем вернуться на победный путь», - сказал Клопп на пресс-конференции.