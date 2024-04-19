Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о вингере Джедоне Санчо, выступающем в аренде за дортмундскую «Боруссию».

«Конечно, я слежу за международным футболом и за нашими игроками, которые играют в арендах. Матч «Боруссии» против «Атлетико» был фантастическим. Дортмунд выступил великолепно, а Санчо внёс свой вклад в результат.

Изменилось ли что-нибудь в вопросе будущего Санчо в нашем клубе? Нет. Но мы знаем, что Джедон – фантастический футболист, для нас это не сюрприз. Проблема не в этом», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее между тен Хагом и Санчо в «Манчестер Юнайтед» произошёл конфликт. Осенью прошлого года игрока отстранили от первой команды после публичного «укола» тренера.