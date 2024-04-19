Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо

19 Апреля 2024 • 15:47 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о вингере Джедоне Санчо, выступающем в аренде за дортмундскую «Боруссию».

«Конечно, я слежу за международным футболом и за нашими игроками, которые играют в арендах. Матч «Боруссии» против «Атлетико» был фантастическим. Дортмунд выступил великолепно, а Санчо внёс свой вклад в результат.

Изменилось ли что-нибудь в вопросе будущего Санчо в нашем клубе? Нет. Но мы знаем, что Джедон – фантастический футболист, для нас это не сюрприз. Проблема не в этом», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее между тен Хагом и Санчо в «Манчестер Юнайтед» произошёл конфликт. Осенью прошлого года игрока отстранили от первой команды после публичного «укола» тренера.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1 Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Канарейкин предположил, почему «Локомотив» проиграл «Металлургу» в первом матче финала Кубка Гагарина Вайсфельд назвал причину поражения «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.04.24 в 17:00
Лутон Таун Лутон Таун
Брентфорд Брентфорд
3.05 3.55 2.18
Видео
20.04.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
2.60 3.40 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
16:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ты можешь хорошо подготовиться, но всегда есть и соперник»
16:03 · Англия. Премьер-лига
Клопп после вылета из Лиги Европы высказался о гонке за титул АПЛ
15:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о будущем Санчо
15:41 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Англии: «Не уверен, что правительство разрешит переход Пиняева в клуб АПЛ»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Гарначо извинился за «лайки»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Португальский агент: Скорее всего, интерес к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити» есть
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё интересуется голкипером «Арсенала»
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Байер» повесил ценник на своего игрока, за которым следят топ-клубы АПЛ слухи
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может потратить 193 миллиона евро на двух игроков из АПЛ 1
12:18 · Россия. Премьер-лига
Пиняев заинтересовал два топ-клуба АПЛ
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитником «Ноттингем Форест»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ поспорят за Галлахера слухи
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере бывшего игрока «Арсенала» 1
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Рома» приняла решение по Лукаку 1
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят подписать вратаря «Реала»
Все новости
Рекомендуем