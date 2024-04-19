Тен Хаг: «Гарначо извинился за «лайки»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо недавно поставил «лайки» публикациям, в которых ставится под сомнение решение Эрика тен Хага о его замене в последнем матче Премьер-лиги. Нидерландский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Он извинился за это. Теперь мы движемся дальше. Гарначо – молодой футболист, и ему нужно многому научиться», - сказал тен Хаг журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 21 апреля, - против «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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