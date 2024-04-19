«Челси» всё ещё интересуется голкипером «Арсенала»

Лондонский «Челси» ближайшим летом может переманить к себе голкипера «Арсенала». Речь идёт об Аароне Ремсдейле, который не получает стабильную игровую практику в нынешнем сезоне.

Как сообщает журналист Сэми Мокбел, Ремсдейл интересен не только «Челси», но и другом клубам из Английской премьер-лиги. Также на вратаря есть спрос в зарубежных чемпионатах.

Напомним, в нынешнем сезоне Ремсдейл проиграл конкуренцию Давиду Райе и стал запасным вратарём «Арсенала». Когда Аарон в этом сезоне выходил на поле, англичанин часто допускал грубые ошибки и сталкивался с критикой со стороны болельщиков.