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«Челси» всё ещё интересуется голкипером «Арсенала»

19 Апреля 2024 • 12:41 Комментировать
Брайтон
0:0
Челси
отменен

Лондонский «Челси» ближайшим летом может переманить к себе голкипера «Арсенала». Речь идёт об Аароне Ремсдейле, который не получает стабильную игровую практику в нынешнем сезоне.

Как сообщает журналист Сэми Мокбел, Ремсдейл интересен не только «Челси», но и другом клубам из Английской премьер-лиги. Также на вратаря есть спрос в зарубежных чемпионатах.

Напомним, в нынешнем сезоне Ремсдейл проиграл конкуренцию Давиду Райе и стал запасным вратарём «Арсенала». Когда Аарон в этом сезоне выходил на поле, англичанин часто допускал грубые ошибки и сталкивался с критикой со стороны болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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