Центральный защитник «Байера» Пьеро Инкапье может сменить чемпионат в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, «Байер» может отпустить 22-летнего эквадорца, если за него будет предложено 60 миллионов евро. Сообщается, что в услугах Инкапье заинтересованы «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Инкапье с «Байером» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 млн евро.