«Арсенал» может потратить 193 миллиона евро на двух игроков из АПЛ

Лондонский «Арсенал» летом может потратить огромные деньги на усиление атакующей линии. Как сообщает издание The Guardian, «канониры» могут приобрести нападающего «Ньюкасла» Александра Исака и вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации от источника, команда Микеля Артеты заинтересована в трансфере обоих футболистов сразу. По предварительным оценкам, трансферы Олисе и Исака могут обойтись «Арсеналу» суммарно в 193 миллиона евро.

Исак в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 17 голов и результативную передачу в 24 матчах. Олисе провёл 13 игр в чемпионате, где отметился 6 голами и 3 ассистами.