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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может потратить 193 миллиона евро на двух игроков из АПЛ

19 Апреля 2024 • 12:24 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
отменен

Лондонский «Арсенал» летом может потратить огромные деньги на усиление атакующей линии. Как сообщает издание The Guardian, «канониры» могут приобрести нападающего «Ньюкасла» Александра Исака и вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации от источника, команда Микеля Артеты заинтересована в трансфере обоих футболистов сразу. По предварительным оценкам, трансферы Олисе и Исака могут обойтись «Арсеналу» суммарно в 193 миллиона евро.

Исак в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 17 голов и результативную передачу в 24 матчах. Олисе провёл 13 игр в чемпионате, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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