Холанн «Золотой мяч» не выиграет: Кто теперь претендует на индивидуальный трофей

После вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов стало понятно, что Эрлинг Холанн по итогам сезона не завоюет «Золотой мяч». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто теперь остался в претендентах.

Холанн шансы потерял, Фоден и Родри сохранили лишь теоретические

Лига чемпионов – один из важнейших факторов в борьбе за «Золотой мяч». В годы проведения крупных форумов на уровне сборных значение имеют и такие турниры. После вылета «Манчестер Сити» очевидно, что Эрлинг Холанн точно не возьмёт индивидуальную награду в этом сезоне. «Горожане» свой успех отстоять не смогли, на Евро норвежец не едет, и в этой ситуации шансов у него просто нет.

Пожалуй, вряд ли теперь может рассчитывать на награду Родри – не слишком заметный, но один из лучших игроков мира прямо сейчас. На его позиции в принципе сложно претендовать на «Золотой мяч», но титулы могли перевесить. Однако даже успех на Евро едва ли выведет Родри на первые строчки, хотя он того и заслуживает. Фоден в первом матче с «Реалом» сделал заявку, что может стать претендентом, если бы сохранил такую форму на решающие матчи сезона. Однако теперь его шансы меньше, ведь даже при успехе на Евро будет англичанин, который сыграет в финале Лиги чемпионов.

Мбаппе пока своим шансом не пользовался

Жеребьёвка Лиги чемпионов подарила Мбаппе уникальную возможность вывести «ПСЖ» в финал турнира, что увеличило бы его шансы на «Золотой мяч». В четвертьфиналах с «Барселоной» он этой возможностью пока не воспользовался. В первом матче француз был выключен из игры, а во втором хоть и отметился дублем, но тоже не показал себя лидером. Дембеле и то был заметнее.

Пожалуй, уверенной игры в полуфиналах с «Боруссией» будет маловато, чтобы претендовать. Зато в случае успеха будет финал Лиги чемпионов, а потом Евро. В общем у Мбаппе шансы остаются, но надо брать ситуацию в свои руки.

Кейн и Беллингем – сначала соперники, потом партнёры

Оба англичанина тоже провели четвертьфиналы не слишком ярко, но борьбу продолжают. Полуфиналы – это те матчи, где оба могут решить судьбу противостояний, после чего будет решающий матч. И Кейну, и Беллингему по силам сыграть решающую роль в противостоянии, после чего будет финал.

Интересно, что проигравший в этом противостоянии летом будет помогать победившему в его борьбе за трофей. Сборная Англии – один из главных фаворитов Евро, на котором многое будет зависеть и от Кейна, и от Беллингема, и от того же Фодена.

Киммих, Сане и Мусиала как скрытые претенденты

Когда многие списали «Баварию», она пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Важную роль в команде играют немцы Йозуа Киммих, Лерой Сане и Джамал Мусиала. Поражение в Бундеслиге подкосило их шансы на успех, но они могут выиграть более важные трофеи. Если «Бавария» добьётся успеха в Лиге чемпионов, а затем сборная Германии, вопреки прогнозам, выиграет домашний Евро, то логичным будет, что выбор падёт на кого-то из немцев.

В целом списывать со счетов их не стоит, хотя в середине апреля сложно представить, что «Золотой мяч» получит кто-то из них. Однако пришла пора решающих матчей, которые могут перечеркнуть всё, что было ранее.

Евро против Винисиуса и Родриго

Ещё меньше шансов у бразильских лидеров «Реала». Винисиус кажется игроком более высокого уровня, но Родриго лучше себя показал как раз в матчах с «Манчестер Сити». Опять же для «Золотого мяча» важен статус матчей. Винисиус может быть лучше Родриго на протяжении всего сезона, но если последний будет играть решающую роль в заключительных стадиях Лиги чемпионов, то это всё перекроет.

Правда, против Винисиуса и Родриго играет фактор Евро. Сборная Бразилии может выиграть Копа Америка, но этот турнир ценится не так высоко, как континентальное первенство Старого Света. Тем более что победа «селесао» не будет сенсацией уж точно. В этом смысле Винисиусу или Родриго надо сыграть намного ярче в Лиге чемпионов и на Кубке Америки, чтобы оказаться выше какого-то европейца.

Роман Андреев