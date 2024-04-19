«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитником «Ноттингем Форест»

Лондонский «Тоттенхэм» занимает лидирующие позиции в гонке за полузащитником «Ноттингем Форест» Морганом Гиббсом-Уайтом. По информации от Football Insider, «шпоры» готовы провернуть трансфер 24-летнего англичанина в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Гиббс-Уайт также интересен «Ньюкаслу», но у «Тоттенхэма» в настоящий момент больше шансов оформить сделку. Морган очень нравится главному тренеру «шпор» Анге Постекоглу.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Гиббс-Уайт записал на свой актив 5 голов и 7 результативных передач. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.