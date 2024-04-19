Палмер из «Челси» чаще остальных огорчает гостей: лучшие бомбардиры АПЛ в домашних играх

Бомбардирами не рождаются. Ими становятся. И, как правило, определённую роль в этом играют те самые пресловутые «родные стены». Домашний стадион, обстановка придают атакующему футболисту особую уверенность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о нападающих чемпионата Англии, которые больше всего забивают на своём домашнем газоне.

В сборной ещё наверстает

Список домашних голеадоров возглавляет Коул Палмер, который из 20 забитых мячей 15 отправил в ворота соперника на своём поле. 21-летнему уроженцу Манчестера не нашлось места в этом сезоне в родном городе, переживающем футбольный бум уже не первое десятилетие. Текущий сезон правый вингер проводит в самом «раскошелившемся» на новичков клубе АПЛ. В турнирной таблице, судя по расходам, «Челси» занимают не своё место. Но вот бомбардирские качества новичка – одно из немногих утешений для владельцев старейшего клуба с берегов Туманного Альбиона. В послужном списке юного дарования и два официальных поединка за национальную сборную Англии. Вот только на уровне сборной Коула ещё ждут забитые мячи. В финале Суперкубка УЕФА, 16 августа 2023 года, гол в его исполнении принёс ничью в основное время «Манчестер Сити». После чего уже в серии пенальти горожане «дожали» «Севилью».

Половина мячей на двоих и замороженный соперник

В «Ньюкасле» из 43 забитых мячей в 17 домашних поединках, сыгранных в рамках сезона-2023/2024 в АПЛ, почти половина (21 гол) приходится на центрального нападающего Александра Исака и левого вингера Энтони Гордона. Стоит отметить, что пока в АПЛ больше «Ньюкасла» на родном стадионе никто не забивал. Причём Гордона стоит отнести к чисто домашним снайперам: 90% его мячей случились на «Сент-Джеймс Парк». Но, что характерно, там отсутствует система подогрева. Может, этот факт несколько «подмораживает» защитников противника и даёт пресловутый бонус хозяевам в лице Исака и Гордона.

Нашлось место в нашем списке и признанным бомбардирам. Мохамед Салах 12 из 17 голов отправил в ворота соперника в родных стенах. Эрлинг Холанн, возглавляющий список бомбардиров, дома забил на 2 мяча больше, нежели на выезде – 11 против 9 голов.

Лучшие «домашние» бомбардиры АПЛ

Игрок Клуб Количество забитых мячей на своём поле Забил всего Коул Палмер «Челси» 15 20 Александр Исак «Ньюкасл Юнайтед» 12 17 Мохамед Салах «Ливерпуль» 12 17 Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 11 20 Олли Уоткинс «Астон Вилла» 9 19 Доминик Соланке «Борнмут» 9 17 Энтони Гордон «Ньюкасл Юнайтед» 9 10

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Константин Лицин