Палмер из «Челси» чаще остальных огорчает гостей: лучшие бомбардиры АПЛ в домашних играх

Бомбардирами не рождаются. Ими становятся. И, как правило, определённую роль в этом играют те самые пресловутые «родные стены». Домашний стадион, обстановка придают атакующему футболисту особую уверенность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о нападающих чемпионата Англии, которые больше всего забивают на своём домашнем газоне.
В сборной ещё наверстает
Список домашних голеадоров возглавляет Коул Палмер, который из 20 забитых мячей 15 отправил в ворота соперника на своём поле. 21-летнему уроженцу Манчестера не нашлось места в этом сезоне в родном городе, переживающем футбольный бум уже не первое десятилетие. Текущий сезон правый вингер проводит в самом «раскошелившемся» на новичков клубе АПЛ. В турнирной таблице, судя по расходам, «Челси» занимают не своё место. Но вот бомбардирские качества новичка – одно из немногих утешений для владельцев старейшего клуба с берегов Туманного Альбиона. В послужном списке юного дарования и два официальных поединка за национальную сборную Англии. Вот только на уровне сборной Коула ещё ждут забитые мячи. В финале Суперкубка УЕФА, 16 августа 2023 года, гол в его исполнении принёс ничью в основное время «Манчестер Сити». После чего уже в серии пенальти горожане «дожали» «Севилью».
Половина мячей на двоих и замороженный соперник
В «Ньюкасле» из 43 забитых мячей в 17 домашних поединках, сыгранных в рамках сезона-2023/2024 в АПЛ, почти половина (21 гол) приходится на центрального нападающего Александра Исака и левого вингера Энтони Гордона. Стоит отметить, что пока в АПЛ больше «Ньюкасла» на родном стадионе никто не забивал. Причём Гордона стоит отнести к чисто домашним снайперам: 90% его мячей случились на «Сент-Джеймс Парк». Но, что характерно, там отсутствует система подогрева. Может, этот факт несколько «подмораживает» защитников противника и даёт пресловутый бонус хозяевам в лице Исака и Гордона.
Нашлось место в нашем списке и признанным бомбардирам. Мохамед Салах 12 из 17 голов отправил в ворота соперника в родных стенах. Эрлинг Холанн, возглавляющий список бомбардиров, дома забил на 2 мяча больше, нежели на выезде – 11 против 9 голов.
Лучшие «домашние» бомбардиры АПЛ
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|Коул Палмер
|«Челси»
|15
|20
|Александр Исак
|«Ньюкасл Юнайтед»
|12
|17
|Мохамед Салах
|«Ливерпуль»
|12
|17
|Эрлинг Холанн
|«Манчестер Сити»
|11
|20
|Олли Уоткинс
|«Астон Вилла»
|9
|19
|Доминик Соланке
|«Борнмут»
|9
|17
|Энтони Гордон
|«Ньюкасл Юнайтед»
|9
|10
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Константин Лицин
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