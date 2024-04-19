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Два клуба АПЛ поспорят за Галлахера слухи

19 Апреля 2024 • 12:05 Комментировать
Арсенал
...
Челси
23.04 22:00

Центральный полузащитник «Челси» Конор Галлахер может сменить клубную прописку.

Как стало известно Chronicle, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Оба клуба попробуют оформить сделку предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться со своим воспитанником.

В текущем сезоне Галлахер провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Трудовой договор хавбека с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галлахера в 48 миллионов евро.

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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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