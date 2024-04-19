Центральный полузащитник «Челси» Конор Галлахер может сменить клубную прописку.

Как стало известно Chronicle, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Оба клуба попробуют оформить сделку предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться со своим воспитанником.

В текущем сезоне Галлахер провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Трудовой договор хавбека с «Челси» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галлахера в 48 миллионов евро.