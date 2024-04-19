«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере бывшего игрока «Арсенала»

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает вариант с трансфером бывшего футболиста «Арсенала» Сержа Гнабри, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию». По информации от Football Insider, «шпоры» были бы не против приютить немецкого вингера ближайшим летом.

Источник сообщает, что «Бавария» открыта к продаже 28-летнего Гнабри в ближайшее трансферное окно. Мюнхенцев не устраивает уровень игры и травматичность футболиста, который зарабатывает в районе 20 миллионов евро в год.

Напомним, недавно Гнабри забил «Арсеналу» на «Эмирейтс» в четвертьфинале Лиги чемпионов и отпраздновал свой гол. За «канониров» Серж выступал с 2011 по 2016 год.