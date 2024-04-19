Холанн не первый: норвежца обошёл Уоткинс из «Астон Виллы» по интересному показателю

Бомбардиры бывают разные. Кто-то чувствует себя на родном стадионе как рыба в воде. Им нужны определенные эмоции трибун, дыхание своего зрителя. Кто-то, напротив, уверенность обретает там, где ему желают всяческих неудач и промахов. И этот факт «зажигает», придаёт силы сыграть от обратного и тем самым вдохновляет человека на определённые поступки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о бомбардирах чемпионата Англии, которые забили больше всего голов в гостевых матчах.

В лидерах – бомбардиры из клубов-середняков

Больше всего неприятностей хозяйским болельщикам приносит 28-летний центральный нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. Трансферная стоимость игрока национальной сборной Англии на сегодня составляет 65 млн евро. В своём клубе он, разумеется, игрок основного состава. 97% игрового времени проводит в стартовом составе. Поэтому его успехи вполне предсказуемы.

Лидером по процентному соотношению голов в гостевых матчах (82% от общего количества) является 24-летний форвард Матеус Кунья, который представляет скромный «Вулверхэмптон». Уже отметившийся в 11 поединках за национальную сборную Бразилии, он 9 раз поразил вражеские ворота именно на полях соперников.

Представительство игроков из клубов-середняков продолжают Джаррод Боуэн из «Вест Хэма» и Доминик Соланке из «Борнмута» с восемью забитыми на чужих полях мячами.

Гранды подтягиваются

Попали в наш список и представители лидирующей тройки. Девять из 20 мячей лучшего бомбардира чемпионата Англии Эрлинга Холанна были забиты на чужом поле. Букайо Сака из «Арсенала», автор 8 «гостевых» голов, и Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» с семью точными попаданиями составили компанию норвежцу. Ровно половину своих голов в выездных матчах забил и Сон Хын Мин, защищающий цвета «Тоттенхэма».

Лучшие «гостевые» бомбардиры чемпионата Англии

Клуб Игрок Кол-во голов на выезде Забил всего Олли Уоткинс «Астон Вилла» 10 19 Эрлинг Холанн «Манчестер Сити» 9 20 Матеус Кунья «Вулверхэмптон» 9 11 Доминик Соланке «Борнмут» 8 17 Сон Хын Мин «Тоттенхэм» 8 15 Джаррод Боуэн «Вест Хэм» 8 15 Букайо Сака «Арсенал» 8 14 Дарвин Нуньес «Ливерпуль» 7 11

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