«Рома» приняла решение по Лукаку

«Рома» приняла решение по будущему своего нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне выступает за команду на правах аренды из лондонского «Челси».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Рома» не собирается выкупать Лукаку на постоянной основе за 43 миллиона евро, как того хочет «Челси». С большой долей вероятности Ромелу летом вернётся на «Стэмфорд Бридж», но вряд ли останется в Англии на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Лукаку интересен ряду клубов из Саудовской Аравии. Ромелу отказался от переезда в эту страну прошлым летом, но в обозримом будущем всё может измениться.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Лукаку забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.