«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят подписать вратаря «Реала»

Украинский вратарь Андрей Лунин, который в этом сезоне стал первым номером мадридского «Реала», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается на страницах портала Todofichaes.

Согласно сведениям источника, у голкипера есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Англии и Франции. В услугах Андрея заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Трудовое соглашение украинца с «королевским» клубом рассчитано до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Лунин стал героем ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В серии послематчевых пенальти украинец парировал два удара «горожан».