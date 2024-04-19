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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят подписать вратаря «Реала»

19 Апреля 2024 • 11:31 Комментировать

Украинский вратарь Андрей Лунин, который в этом сезоне стал первым номером мадридского «Реала», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается на страницах портала Todofichaes.

Согласно сведениям источника, у голкипера есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Англии и Франции. В услугах Андрея заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». Трудовое соглашение украинца с «королевским» клубом рассчитано до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Лунин стал героем ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В серии послематчевых пенальти украинец парировал два удара «горожан».

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Реал Мадрид Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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