«Челси» по-прежнему хочет продать Матсена, несмотря на прогресс игрока в «Боруссии» Дортмунд

Лондонский «Челси» всё ещё хочет расстаться со своим левым защитником Яном Матсеном, который проводит вторую половину сезона на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что нидерландец хочет получать стабильное игровое время, а «Челси» намерен заработать с продажи, чтобы улучшить свою финансовую ситуацию. Сумма отступных в контракте Матсена составляет 40 миллионов евро.

На днях Ян забил мадридскому «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов и помог дортмундской «Боруссии» впервые с 2013 года выйти в полуфинал. Матсен в этом розыгрыше Бундеслиги забил один гол и отдал два ассиста.