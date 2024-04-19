Гюсто: «Мы должны помочь Палмеру стать лучшим бомбардиром АПЛ»

Правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто выразил надежду, что его партнёр по команде Коул Палмер сможет стать лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Напомним, полузащитник разделяет первую строчку в таблице бомбардиров чемпионата с нападающий «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. У обоих игроков по 20 мячей на счету.

«Мы должны помочь Палмеру стать лучшим бомбардиром АПЛ. Он является особенным игроком. Нам очень приятно, что Коул играет за нашу команду», – цитирует Гюсто официальный сайт «Челси».

9 из своих 20 голов в Премьер-лиге Палмер забил с одиннадцатиметровой отметки. Коул перешёл в «Челси» прошлым летом из «Манчестер Сити».