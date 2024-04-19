Уокер: «Наверно, мы были лучше «Реала», но я снимаю шляпу перед этой командой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Кайл Уокер отдал должное мадридскому «Реалу», который обыграл «горожан» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где скоро сыграет с мюнхенской «Баварией».

«Наверно, мы были лучше «Реала», но я снимаю шляпу перед этой командой. Они действовали планированно. Очень сложно забить против низкого блока. Нам не суждено было выйти в полуфинал, но мы поздравляем «Реал» и желаем им всего наилучшего», – сказал Уокер в интервью после матча.

Напомним, Кайл пропустил первый матч с «Реалом» в Мадриде, но восстановился к ответному поединку на «Этихад Стэдиум».