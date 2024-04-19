Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что потратил много нервов во время просмотра ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Напомним, «королевский клуб» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал.

«Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити». Я большой фанат «Реала»! Конечно, я был счастлив итоговым результатом! В Мадриде у меня много друзей, но я также радовался и за «Манчестер Юнайтед», – цитирует Каземиро журналист Фабрицио Романо.

Каземиро выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. За этот срок бразилец 5 раз побеждал с «королевским клубом» в Лиге чемпионов.