Бубнов: «Холанн очень сильно зависит от команды»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Холанн - прирожденный бомбардир, но очень сильно зависит от команды. Он не способен взять мяч, протащить его через полполя и забить. Сейчас вдобавок Эрлинг еще и не в лучших кондициях», - передает слова эксперта Sportbox.
Напомним, что в противостоянии с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов Холанн не отметился результативными действиями.
В Английской премьер-лиге Эрлинг провел 26 поединков, записав на свой счет 20 забитых мячей и пять голевых передач.
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