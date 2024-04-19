«Арсенал» выбирает из пяти нападающих - названы все имена

Лондонский «Арсенал» добавил еще нескольких форвардов в список своих трансферных желаний. По информации The Guardian, руководство «канониров» рассматривает кандидатуры Александра Исака («Ньюкасл»), Душана Влаховича («Ювентус») и Майкла Олисе («Кристал Пэлас»).

Ранее сообщалось, что в поле зрения лондонского топ-клуба также находятся Виктор Осимхен из «Наполи» и Виктор Дьёкереш, выступающий за лиссабонский «Спортинг».

После 32 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Микеля Артеты встретятся с «Вулверхэмптоном» на выезде.