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«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» сразятся за нападающего - известно имя

19 Апреля 2024 • 08:08 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко может трудоустроиться на туманном Альбионе. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Бена Джейкобса, в трансфере 20-летнего игрока заинтересованы сразу несколько клубов.

В борьбе за нападающего сойдутся «Манчестер Юнайтед», а также лондонские «Челси» и «Арсенал». Сумма отступных, прописанная в трудовом соглашении Шешко с «быками», составляет 50 миллионов евро. Высока вероятность, что игрок сменит команду в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Беньямин провел 26 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги
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