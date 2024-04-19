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Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду

19 Апреля 2024 • 07:37 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим футболистом в мире.

«В настоящий момент лучшим является Килиан Мбаппе. Это очень умный и быстрый футболист. Иногда он мне напоминает Криштиану Роналду. Кто еще сможет забить 50 голов в 38 лет? Вклад Криштиану в мировой футбол сложно оценить», - передает слова бразильского опорника El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что по завершении сезона Мбаппе покинет «ПСЖ» и перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента. 25-летний футболист подпишет со «сливочными» контракт на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро Килиан Мбаппе ещё теги
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