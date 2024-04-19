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Каземиро рассказал, как заплакал в офисе Анчелотти

19 Апреля 2024 • 07:31 Комментировать

Хавбек сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро вспомнил о своем уходе из мадридского «Реала».

«В день подписания соглашения с «МЮ» я зашел в офис Карло Анчелотти и заплакал. Это был единственный момент, когда я сильно сомневался», - передает слова бразильского футболиста El Chiringuito.

Напомним, что Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Бразильский полузащитник подписал с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

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