У Тони разыгрался финансовый аппетит

Нападающий Айвен Тони в летнее трансферное окно наверняка покинет «Брентфорд» и перейдёт в более статусный клуб. Слухи связывают Тони со многими топ-клубами Премьер-лиги, в том числе с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Как стало известно The Sun, в новом клубе Тони рассчитывает зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю. Если форвард перейдёт в «Манчестер Юнайтед», и клуб согласится платить ему такие деньги, то Тони будет зарабатывать больше, чем капитан команды Бруну Фернандеш. Оклад португальца составляет 240 тысяч фунтов в неделю.

28-летний Айвен Тони оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.