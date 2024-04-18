Тухеля могут позвать в АПЛ – имя клуба вас удивит

Томас Тухель покинет тренерское кресло в «Баварии» по завершении сезона 2023/2024 – об этом было объявлено ещё в феврале. Немецкий специалист может вернуться в Премьер-лигу, причём ранее он говорил о желании снова поработать в Англии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, тесные отношения с Томасом Тухелем поддерживает спортивный директор «Вест Хэма» Тим Стейдтен. Лондонский клуб может позвать статусного специалиста ближайшим летом.

Источник отмечает, что вероятность ухода из «Вест Хэма» Дэвида Мойеса лишь растёт.

Добавим, что «Вест Хэм» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.