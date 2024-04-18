Венгер считает, что «Арсенал» может пожалеть о ничьей с «Манчестер Сити»

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре лондонского клуба в первенстве Англии.

«У меня есть ощущение, что, приложив больше усилий, они могли бы одержать победу над «Манчестер Сити». После сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», – приводит слова французского специалиста издание Daily Mail.

Напомним, что в марте подопечные Микеля Артеты не смогли обыграть «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ.

Кроме того, в прошлом туре «канониры» на своём поле уступили «Астон Вилле» (0:2) и потеряли лидерство в чемпионате страны. Сейчас «Арсенал» идёт вторым, уступая лидирующему «Манчестер Сити» два балла.