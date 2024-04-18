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Венгер считает, что «Арсенал» может пожалеть о ничьей с «Манчестер Сити»

18 Апреля 2024 • 20:42 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Манчестер Сити
отменен

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре лондонского клуба в первенстве Англии.

«У меня есть ощущение, что, приложив больше усилий, они могли бы одержать победу над «Манчестер Сити». После сезона понимаешь, что, когда играешь против сильного соперника и можешь его добить, стоит это сделать», – приводит слова французского специалиста издание Daily Mail.

Напомним, что в марте подопечные Микеля Артеты не смогли обыграть «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ.

Кроме того, в прошлом туре «канониры» на своём поле уступили «Астон Вилле» (0:2) и потеряли лидерство в чемпионате страны. Сейчас «Арсенал» идёт вторым, уступая лидирующему «Манчестер Сити» два балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Манчестер Сити Арсенал Лондон АПЛ ещё теги

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