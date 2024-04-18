«Астон Вилла» потеряла Дзаньоло

Николо Дзаньоло, итальянский полузащитник «Астон Виллы» получил травму в матче Лиги конференций против «Лилля». Команды играют ответный поединок в четвертьфинале турнира.

В одном из моментов в середине первого тайма Николо столкнулся с игроком «Лилля» Бенжамином Андре и «перелетел» через него, неудачно упав. Встать обратно и продолжить игру итальянец уже не смог, хромая покинув поле. Заменил его Морган Роджерс.

Напомним, что к исходу первого получаса матча «Вилла» уступает. Счёт игры открыл Юсуф Языджи, прервавший двухмесячную засуху без голов.

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