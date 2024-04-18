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На Мусиалу появился ещё один претендент слухи

18 Апреля 2024 • 19:43 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
20.04 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Якоб Штайнберг, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». При этом источник отмечается, что лидером в гонке за Мусиалой является «Манчестер Сити», который планирует приложить все усилия для оформления трансфера этим летом.

Ранее уже сообщалось, что «горожане» выигрывают борьбу у конкурентов за немецкого таланта.

В этом сезоне Мусиала провел 36 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мусиалы составляет 110 миллионов евро.

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Челси Бавария Манчестер Сити Джамал Мусиала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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УНИОН БЕРЛИН БАВАРИЯ
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