На Мусиалу появился ещё один претендент

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Якоб Штайнберг, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». При этом источник отмечается, что лидером в гонке за Мусиалой является «Манчестер Сити», который планирует приложить все усилия для оформления трансфера этим летом.

Ранее уже сообщалось, что «горожане» выигрывают борьбу у конкурентов за немецкого таланта.

В этом сезоне Мусиала провел 36 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мусиалы составляет 110 миллионов евро.