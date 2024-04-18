Швайнштайгер вспомнил, как Моуринью запретил ему заходить в раздевалку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал о том, как у него не сложились рабочие отношения с Жозе Моуринью.

«Это был 2016 год. На Евро мы со сборной Германии прошли далеко, поэтому я приехал на предсезонку в «Манчестер Юнайтед» чуть позже. В день моего рождения я пришёл на базу в Кэррингтон, где директор Джон Мерто сказал, что мне не разрешено заходить в раздевалку, что так сказал тренер. Меня никто не предупреждал об этом. Кто-то мог бы объяснить мне по-нормальному, но ладно, я пошёл в юношескую раздевалку и тренировался с молодёжкой до 16 лет. Я даже попросил Мерто принести мне из раздевалки основы бутсы и экипировку.

Я тренировался до и после основы. Тренироваться с основой Моуринью мне не разрешал. Думаю, они хотели от меня избавиться, хотя в тот момент я был счастлив в «Юнайтед», - сказал Швайнштайгер в подкасте Sky Bet's Overlap.