Гвардиола выбрал звёздного новичка для «Манчестер Сити»

Трансферное лето не за горами, и топ-клубы Европы уже сейчас строят планы по усилению своих составов. Если верить информации the Guardian, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в качестве главной трансферной цели выбрал атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу. Рулевой «горожан» хочет иметь больше возможностей в передней линии.

В то же время отмечается, что «Бавария» будет пытаться сохранить 21-летнего Мусиалу в своих рядах. Мюнхенский клуб может отпугивать потенциальных покупателей высоким ценником. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мусиалу в 110 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Джамал Мусиала провёл 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.