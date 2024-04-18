Мерсон назвал проблему клубов АПЛ в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов не осталось команд из Англии. На стадии 1/4 финала вылетели «Манчестер Сити» и «Арсенал», уступившие соответственно «Реалу» и «Баварии». По мнению известного в прошлом футболиста Пола Мерсона, клубам Премьер-лиги тяжело выступать в Лиге чемпионов из-за интенсивности внутреннего чемпионата.

«Проблема английских команд – Премьер-лига. Интенсивность в АПЛ зашкаливает. «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас участвуют в одной из лучших гонок за титул в истории АПЛ. Это большая гонка, между командами всего лишь два очка. Эта гонка отнимает много физических и моральных сил.

Я не хочу оправдывать команды. «Арсенал» выступил слабо, а «Манчестер Сити» просто не повезло», - сказал Мерсон Sky Sports.