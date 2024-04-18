27-летний марокканский опорник Софьян Амрабат может перейти из «Фиорентины» в лондонский «Фулхэм» на постоянной основе. Об этом сообщает SportItalia.

Источник пишет, что Амрабат является целью «Фулхэма», и они надеются совершить трансфер стоимостью 30 млн летом. При этом «красные дьяволы» не заинтересованы в подписании игрока на постоянной основе летом.

Напомним, что этот сезон Софьян проводит в рамках аренды в «Манчестер Юнайтед». Всего у полузащитника 23 матча за «МЮ» во всех турнирах без результативных действий.

Контракт марокканца с «Фиорентиной» действует до лета 2025 года.