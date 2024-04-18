«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно хотел подписать нового футболиста на позицию правого защитника. Этот футболист должен стать заменой для Аарона Уан-Биссаки, чьим уровнем на «Олд Траффорд», очевидно, недовольны.

Как сообщает журналист Руди Галетти, «Манчестер Юнайтед» выбрал трёх кандидатов на замену Уан-Биссаке. В этот шорт-лист входят 23-летний Жереми Фримпонг из «Байера», 25-летний Жюль Кунде из «Барселоны» и 28-летний Дензел Дюмфрис из «Интера».

Фримпонг и Кунде стоят по 50 миллионов евро, а Дюмфрис – 27 миллионов евро. Ценники взяты с портала Transfermarkt.