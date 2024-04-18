«Арсенал» следит за форвардом из Бундеслиги

«Арсенал» изучает варианты по усилению своего состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает Evening Standard, лондонский клуб следит за нападающим «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко.

Летом выкупить Шешко можно будет за 50 миллионов евро – это прописано в его действующем контракте с «быками». Также интерес к 20-летнему словенцу проявляют такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл за «РБ Лейпциг» 37 официальных матчей в различных соревнованиях. В них словенец записал на свой счёт тринадцать голов и два результативных паса на партнёров.