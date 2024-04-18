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Родри: «В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно»

18 Апреля 2024 • 13:59 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Манчестер Сити
отменен

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался насчёт серии пенальти с мадридским «Реалом» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «королевский клуб» одержал победу со счётом 4:3 и вышел в полуфинал, где сыграет с мюнхенской «Баварией».

«В серии пенальти удача была на стороне «Реала», всё как обычно», – коротко сказал Эрнандес на послематчевом интервью.

Родри ранее также сказал, что не видел мадридский «Реал» на поле во вчерашнем матче. По мнению испанца, выйти в полуфинал заслуживал именно «Манчестер Сити», но команда Хосепа Гвардиолы в итоге вылетела с турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Родри Эрнандес ещё теги

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