Бенитес назвал фаворита АПЛ

Экс-наставник мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес поделился комментарием о шансах «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство АПЛ.

Специалист заявил, что считает «Манчестер Сити» уверенной в себе командой, у которой хороший состав и большая скамейка.

«Я допускаю, что «Манчестер Сити» может оступиться, как это сделали «Ливерпуль» и «Арсенал», но и другие будут ошибаться. Думаю, что сейчас «Манчестер Сити» фаворит в гонке за титул», — цитирует Бенитеса журналист Дэйв Оккоп на своем сайте.

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии, имея на своем счету 71 балл. Отрыв «горожан» от ближайших преследователей, которыми являются «Арсенал» и «Ливерпуль», составляет два очка.