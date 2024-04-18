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Каррагер: «Манчестер Сити» был лучше «Реала»

18 Апреля 2024 • 12:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». В полуфинал вышла команда Карло Анчелотти, которая одержала победу в серии послематчевых пенальти.

«Манчестер Сити» был лучше «Реала» на футбольном поле, но с мадридской командой в Лиге чемпионов всегда происходит нечто особенное», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», которая вчера обыграла лондонский «Арсенал». Тренер «сливочных» Карло Анчелотти будет противостоять своей бывшей команде, которую возглавлял с 2016 по 2017 год.

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