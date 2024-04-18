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«Манчестер Юнайтед» продолжает продвигать трансфер Бремера, в сделку могут включить нападающего

18 Апреля 2024 • 11:46 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
19.04 21:45

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к центральному защитнику туринского «Ювентуса» Глейсону Бремеру. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, трансфер бразильца становится всё более вероятным, ведь желание манкунианцев провернуть сделку заметно возросло.

Источник также утверждает, что «Манчестер Юнайтед» может включить в сделку своего нападающего Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский «Хетафе». Вполне вероятно, что стороны организуют обмен без каких-либо доплат.

27-летний Бремер оценивается «Трансфермарктом» в 60 миллионов евро. Бразильский защитник забил два гола в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд Глейсон Бремер ещё теги

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