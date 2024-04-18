«Ливерпуль» может заменить Клоппа бывшим тренером «Барселоны»

«Ливерпуль» может пригласить нового тренера из чемпионата Испании. Согласно сообщениям Todofichajes, в сферу интересов английского топ-клуба попал наставник «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде.

60-летний специалист может заменить у руля мерсисайдцев Юргена Клоппа, который покинет команду по завершении сезона-2023/2024. Срок действующего контракта Вальверде с басками рассчитан до июня 2024 года. Он руководит командой с лета 2022-го.

Ранее Эрнесто отметился работой в каталонской «Барселоне», «Валенсии», «Вильярреале» и нескольких других клубах. Под его руководством «Атлетик» выиграл Кубок Испании в этом сезоне.

«Ливерпуль» может потерять главную звезду после ухода Клоппа