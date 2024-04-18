Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал игру правого защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля в матче против «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «сливочные» одержали победу в серии пенальти и вышли в следующую стадию.

«Каравахаль очень рано получил жёлтую карточку, но он великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку. Даниэль – это топ-игрок», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, Каравахаль из-за перебора жёлтых карточек не сможет помочь «Реалу» в первом полуфинале с мюнхенской «Баварией».