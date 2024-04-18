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Анри: «Карвахаль великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку»

18 Апреля 2024 • 10:39 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
21.04 22:00

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал игру правого защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля в матче против «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «сливочные» одержали победу в серии пенальти и вышли в следующую стадию.

«Каравахаль очень рано получил жёлтую карточку, но он великолепно защищался против Грилиша, а потом и против Доку. Даниэль – это топ-игрок», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, Каравахаль из-за перебора жёлтых карточек не сможет помочь «Реалу» в первом полуфинале с мюнхенской «Баварией».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тьерри Анри Даниэль Карвахаль Джек Грилиш Жереми Доку ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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nik31o
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