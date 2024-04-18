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Райс – о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов: «Мне очень больно»

18 Апреля 2024 • 10:30 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Арсенал
20.04 21:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о вылете команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале от мюнхенской «Баварии». Вчера «канониры» проиграли 0:1 на «Альянц Арене» и потеряли шансы на трофей.

«Это футбольный клуб «Арсенал» – один из крупнейших в мире. Мне больно, мы расстроены, но у нас молодая группа игроков. Нам нужно твёрдо стоять на ногах, и тогда с нами будут считаться. Скоро мы сыграем с «Вулверхэмптоном». В этом матче мы должны как следует отреагировать на последние результаты», – цитирует Райса журналист Фабрицио Романо.

В АПЛ «Арсенал» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. До конца чемпионата осталось сыграть 6 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс

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ВУЛВЕРХЭМПТОН АРСЕНАЛ
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LMI
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