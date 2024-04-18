Райс – о вылете «Арсенала» из Лиги чемпионов: «Мне очень больно»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о вылете команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале от мюнхенской «Баварии». Вчера «канониры» проиграли 0:1 на «Альянц Арене» и потеряли шансы на трофей.

«Это футбольный клуб «Арсенал» – один из крупнейших в мире. Мне больно, мы расстроены, но у нас молодая группа игроков. Нам нужно твёрдо стоять на ногах, и тогда с нами будут считаться. Скоро мы сыграем с «Вулверхэмптоном». В этом матче мы должны как следует отреагировать на последние результаты», – цитирует Райса журналист Фабрицио Романо.

В АПЛ «Арсенал» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка. До конца чемпионата осталось сыграть 6 туров.